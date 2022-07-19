Российский оппозиционный политик Илья Пономарёв, который живет в Украине рассказал, что РСЗО «HIMARS» очень эффективно действуют и позволяют ВСУ подготовится к контрнаступлению.

Об этом пишет «Утро февраля».

«Президент и Главнокомандующий Украины отдал приказ освободить всю оккупированную территорию Украины», - отмечено в публикации.

По словам политика, вооружение, которое поставляет Украине Запад, улучшает условия для дальнейшей деоккупации временно оккупированных территорий. По его мнению, РСЗО «HIMARS» радикально изменили правила игры на поле боя.

«Вооруженные силы Украины нанесли более пятидесяти ударов по вражеским складам с боекомплектами в Донецкой, Луганской и Херсонской областях», - сказано на сайти.

В публикации отмечено, что украинские военные уничтожением российских военных объектов на временно оккупированных территориях пытаются создать паритет в количестве вооружения. По его словам, Украина ведет подготовку к освобождению временно оккупированных россией территорий.

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