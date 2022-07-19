Основатель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко предупредил о второй волне эмиграции из-за войны и объяснил, почему эта зима будет самой сложной для украинцев.

Об этом он рассказал в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

«Потому что сегодня у нас 13,5 миллионов людей вынужденных переселенцев, 6,5 миллионов находятся за границей, из них 60% не собираются возвращаться в Украину. А каждый человек – это налоги, это увеличение платежеспособности, это дополнительные покупки, это запуск экономики», – подчеркивает Олег Попенко.

При этом он отмечает, что ситуация в этом плане не слишком положительная даже в Киеве, согласно разным оценкам в столицу вернулось не более 30-40% людей. А заграницу, добавляет эксперт, преимущественно выехали наиболее платежеспособные украинцы, из 6,5 миллионов, которые уже там, 3,5 миллионов не вернутся в Украину, они уже связывают свою жизнь с другим государством.

«Но я думаю, будет вторая волна уже осенью, вторая волна будет выезда из Украины, потому что реальная ситуация – люди будут становиться еще беднее и они будут искать лучшую судьбу за границей», – говорит Олег Попенко.

Также он отмечает, что эта зима для Украины будет самой сложной. И дело, объясняет гость программы, не только в проблемах с отоплением, техническим состоянием ТЭС, сетей, котельных, водоканалов, жилищного фонда, никто не ремонтировал последние 30 лет. По его словам, 860 объектов теплокоммунэнерго полностью или частично разрушены по всей Украине. И самая большая сложность, подчеркивает эксперт, – это непрогнозируемость, ведь неизвестно, когда ракета может прилететь в ТЭС и оставить без электроэнергии область.

«Проблема в том, что никто не может гарантировать, что завтра-послезавтра российская федерация не начнет посылать свои ракеты на инфраструктуру, что они не начнут бить по ТЭС, кстати, а они уже бьют. 3 ТЭС разрушены: Ахтырка, Чернигов, Кременчуг», - констатирует Олег Попенко.

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