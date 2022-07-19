Экономист Алексей Кущ рассказал, какое место на европейском рынке энергоресурсов занимала россия, и предположил, какая страна может занять ее место.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«Сейчас мы видит Третью негласную мировую войну, которая проводится в основном экономическими методами, санкционными, но и, как мы видим, в Украине в виде настоящей войны», - утверждает Алексей Кущ.

По его словах, американская экономика с этой войны скорее всего выйдет более укрепившейся по сравнению с Европой, Европе же придется платить большую цену за противостояние демократического мира против россии, а позже и Китая, этот этап еще только начинается. В противостоянии же с россией, констатирует эксперт, Запад использует санкции, отрезает российские энергоресурсы от европейского рынка, но платить приходится Европе, поскольку собственных ресурсов ей не хватит.

«Доля россии на мировом рынке энергоресурсов, если брать в каких-то сравнительных единицах, - это примерно столько, сколько потребляет Китай в год. Вот столько россия дает энергоресурсов в мировую экономику. Понятно, что выпилить такой сегмент глобального экономического баланса за один год крайне сложно. Если берем общее потребление, 500 миллиардом кубических метров газа в год – это все, что потребляет Европа, промышленность и население. россия дает примерно 240 миллиардов кубов, 37-38%», - рассказывает Алексей Кущ.

Собственная добыча, добавляет он, дает 140 миллиардов кубов, это в основном Норвегия, остальной газ Европа получает в основном морским путем, это сжиженный природный газ, который поставляют США, Нигерия, Алжир. Тем не менее, подчеркивает эксперт, крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа в мире является Австралия, но традиционно она всегда работала на Индо-тихоокеанский регион. По его мнению, если ситуация в Европе с газом будет критической, США убедят Австралию перейти с азиатского рынка на европейский.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что сначала российское руководство рассчитывало на блицкриг в Украине.

Также Politeka писала о том, что Кущ объяснил, какие существуют два способа достижения государством макроэкономической стабильности.





