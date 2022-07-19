Командир Полка имени Кастуся Калиновского Денис Прохоров «Кот» объяснил, почему они хотят первыми встретить белорусскую армию, если она получит приказ идти в наступление.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам командира, если белорусская армия пойдет в наступление, Полк Калиновского встретит ее первым, потому что это предатели Беларуси.

«Я не расцениваю всех тех, кто реально с войной пойдет в Украину, как белорусов. Нужно понимать, что это не белорусы, потому что это режимщики в першую очередь. Тут они больше граждане российской федерации, чем Республики Беларусь», - подчеркивает Денис Прохоров.

Как он утверждает, всех тех, кто не захочет убежать, сдаться в плен или саботировать движение войск, будут расцениваться как армия рф, то есть враги Украины. А первыми они их встретят, добавляет командир полка, потому, что это уже моральная сторона вопроса. Когда же военная сила режима Лукашенко будет разбита, отмечает он, народ увидит правду.

«Потому что, грубо говоря, они были разбиты, разгромлены, превратились в мясо и теперь режим уж точно ослаблен. То есть, есть вероятность того, что благодаря этому народ Беларуси внутри воспрянет и начнет действовать, начнет восставать, почувствует какую-то силу, почувствует слабость режима», - объясняет Денис Прохоров.

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