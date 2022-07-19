Американский политолог Рамис Юнус рассказал, что жесткая риторика Украины по отношению к Западу – это правильный шаг, потому что это даёт западным лидерам понять, что Украина не пойдёт на уступки.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Америка идёт в нужном направлении, но она идёт не так, как хотите вы и истинные друзья Украины. Я думаю, что сегодня очень многое зависит именно от Украины, а не от США, потому что именно вы подгоняете Америку», - отметил Рамис Юнус.

По словам эксперта, действия Украины на мировой арене заставляют США более активно предпринимать решения по помощи нашей стране.

«Ваша сопротивляемость заставляет их двигаться. Страны, которые раньше вас несколько раз предавали, сегодня просто вынуждены идти с вами в связке: вы должны это грамотно использовать и стоять жестко на тех позициях, на которых вы стоите», - подчеркнул Рамис Юнус.

По мнению политолога, Украине следует продолжать достаточно жесткую и конкретную риторику по отношению к западным странам, потому что этот метод, как оказалось, работает и военная поддержка постепенно наращивается.

«Никакого возврата к 24 февраля, никаких новых минских соглашений, а только возврат к 2014 году – каждый день нужно делать заявление. Когда на Западе увидят серьезность ваших намерений, то тогда они начнут понимать, что вас никак нельзя уговорить на какие-то уступки», - сказал Рамис Юнус.

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