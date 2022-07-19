Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, что в следующем году украинские пенсионеры могут получать базовый пенсионный доход, и объяснила, как он будет формироваться.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Журналистка сообщает, что в следующем году в Украине планируется ввести базовый пенсионный доход. Как рассказали в Минсоцполитики, отмечает она, этот доход будет формироваться из самих пенсий, заработанных гражданами, и возрастных доплат к ним, а линейка этих возрастных доплат будет расширяться. Тем не менее, отмечает журналистка, это инициатива экс-главы Минсоцполитики Марины Лазебной, но, поскольку она подала в отставку, неизвестно, будет ли это воплощено.

«По словам экс-главы Минсоцполитики, Украина еще во время пандемии начала подходить к формированию пенсионных выплат таким образом, чтобы обеспечить гражданами пенсионный базовый доход. То есть, пенсию начали формировать не только по страховой выплате, которую человек заработал в течение своего трудового стажа, но также по разным доплатам и разной помощи, и все это вместе позволяет выходить на базовый пенсионный доход», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Также она отмечает, что в текущем году будут продолжать запланированные дифференцированные по возрасту доплаты. В частности, говорит журналистка, уже в октябре для пенсионеров в возрасте 70+ и 80+ будут надбавки, а в 2023 году планируют ввести базовые гарантии для лиц в возрасте от 65 лет и, возможно, даже от 63.

«Соответствующие законопроекты уже разработаны в Минсоцполитике. Так говорят, И они даже успели получить одобрительную оценку Всемирного банка и Международной организации труда», - рассказывает Екатерина Котенкова.

Тем не менее, журналистка добавляет, что из-за отставки главы Минсоцполитики воплощение в жизнь этой инициативы, по сути, вообще под вопросом.

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