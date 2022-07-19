Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Война ждет – она никуда не делась и не похоже, что она исчезнет сейчас. Все будет определять война, но уже иссякли элементы эмоционального влияния на ситуацию, связанную с войной», - отметил Александр Кочетков.
По словам эксперта, сейчас те политические инструменты, которые власть в начале полномасштабного вторжения адресовала миру и, в частности, украинцам, уже не будут эффективными: страну нужно максимально адаптировать под условия войны.
«Надо переводить страну на военные рельсы – это главный вызов для Зеленского и тех, кого мы считаем политической элитой», - подчеркнул Александр Кочетков.
Как отметил политолог, кроме получения западной помощи нужно внутри страны создать максимально благоприятные для нашей победы условия, в первую очередь в экономике.
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«Все нужно изменить: война для всех, а не только для тех, кто в окопах. Это будет главная задача: если власть справится с этой задачей, то в стране будет все в порядке», - сказал Александр Кочетков.
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