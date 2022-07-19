Политолог Руслан Бизяев заявил, что сначала российское руководство не планировало длительной войны с Украиной, оно рассчитывало на блицкриг и даже не обеспечило части топливом и продовольствием.

Об этом он рассказал в программе «Развилка».

По мнению эксперта, российское руководство планировало в Украине блицкриг. В частности, он обращает внимание на то, что по состоянию на 24 февраля у россии даже не было классического трехкратного превосходства: по информации в свободном доступе у нее было 60-120 тысяч человек, у Украины, согласно официальным данным, - 120 тысяч, хоть называют цифру и больше.

«В теории блицкрига самое главное – это лишить оппонента возможности сопротивляться. Для этого надо разрушить его центры управления и лишить их возможности для организованного сопротивления»», - объясняет Руслан Бизяев.

По его словам, ключевыми оперативными направлениями российской армии были Харьков и Киев, а Юг и Донецк – вспомогательными. В частности, политолог акцентирует на том, что именно вокруг Киева и Харькова были основные боестолкновения и там были сосредоточены наиболее боеспособные силы российской армии, например, первая гвардейская танковая армия.

«Киев и Харьков – это голова и сердце Украины, это удар по двум ключевым центрам, первой и второй столицы», - подчеркивает Руслан Бизяев.

Также эксперт отмечает, что, по рассказам очевидцев, российские колонны 24 числа пошли практически парадным маршем без прикрытия с воздуха с растянутыми коммуникациями, то есть они не предполагали наличия организованного сопротивления. Кроме этого, добавляет он, российские части шли практически без длительных запасов топлива и продовольствия.

«Все эти перечисленные факты говорят мне о том, что готовился именно блицкриг через Харьков, а потом на Киев», - рассуждает Руслан Бизяев.

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