В рамках мероприятий 28-го Пленарного заседания Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки, состоявшихся 13-14 июля в г. Рига (Латвийская Республика), Председателем Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорем Черкасским и Директором Подразделения финансовой разведки Люксембурга Максом Брауном заключен Меморан сотрудничества в обмене финансовой информацией относительно отмывания средств, связанных предикатных преступлений и финансирования терроризма.

Ключевой целью Меморандума является усиление и упрощение обмена разведывательной финансовой информацией между Украиной и Люксембургом.

Стороны договорились обеспечивать сотрудничество по сбору, обработке и анализу имеющейся в их распоряжении информации о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания средств, связанных предикатных преступлений и финансирования терроризма.

Меморандум подтверждает конфиденциальность процесса обмена информацией и/или документами, а также их защиту на базе соответствующего национального законодательства и по принципу взаимности.

Справка: Люксембург (официальное название – Великое Герцогство Люксембург) – важный международный банковский центр. Банковское дело и денежные сервисы являются главным видом экономической деятельности. Занимает одно из самых высоких мест в Европе по количеству банков. В свою очередь, банки обеспечивают предоставление наибольшего процента информации о подозрительных финансовых операциях в подразделение финансовой разведки.