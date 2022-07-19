Они передали военным из сил специальных операций авто для фронта.
Об этом Андрей Андреев сообщил у себя в Фейсбуке.
“Передали из Ivan Lisovyi еще одно транспортное средство для ребят из Сил специальных операций! Пусть верно служит и помогает мочить русскую.
А мы, в свою очередь, будем продолжать снабжать наших защитников всем необходимым для победы!”, - написал Андреев.
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Напомним, Андрей Андреев вместе с Иваном Лисовым отправили помощь украинским бойцам
А еще Politeka сообщала, что Иван Лисовым и Георгий Зантарая доставили еду украинским защитникам .
Также Politeka сообщала, что Иван Лисовой направил необходимую гуманитарную помощь в Чернигов .