Об этом он рассказал на канале «Разные люди».
Как отмечает замкомандира, это логически мыслящие люди понимают, что Украина не готовила нападение на Беларусь и никто бы не напал без превентивного удара. Тем не менее, констатирует он, если россияне часто верят пропаганде, то и в этом случае могут найтись люди, но это, считает он, мизер.
«В каждой военной структуре есть часть людей, которая по различным причинам хочет в войне поучаствовать», - подчеркивает Вадим Кабанчук.
Дальше он рассуждает, какие цели могут поставить белорусской армии в этой войне: связать украинские силы и перекрыть дорогу на Запад, посеять хаос и панику, пустить еще одну волну беженцев, минимально перерезать дорогу снабжения по линии Коростень-Киев-Сарны. Также гость программы считает, что это однозначно будет комбинированная операция вместе с россиянами, пока белорусы пойдут с севера, россияне будут решать свои вопросы на другом направлении.
«Я предположу, как будут развиваться события. Последний приказ Лукашенко – это будет приказ о входе в Украину, на этом Лукашенко закончится», - заявляет Вадим Кабанчук.
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