Об этом он рассказал на канале «Разные люди».

«Мы все эти годы существуем в парадигме русского информационного пространства. Все эти киселевы, соловьевы – ежедневно на белорусских экранах, они ретранслируются», - объясняет Вадим Кабанчук.

Кроме этого, отмечает он, на белорусском телевидении есть и свои пропагандисты, свои жириновские, которые, к сожалению, свое дело знают. В частности, вспоминает замкомандира, в 2014 году кругом слышал пророссийские пропагандистские тезисы по поводу Украины и россии.

Сейчас же, заметает он, общество посмотрело на ютубе, как были раскатаны российские колонны под Киевом, и пыл поубавился. По словам гостя программы, люди не верят белорусскому телевидению и пропаганде Лукашенко.

«Известный мем, все знают, откуда готовилось нападение, сейчас он карту достанет и покажет. Это ж периодически он об этом говорит, не один год даже. В Украине просто мало кто в этой белорусской повестке ориентируется: бандеровцы, клацающие возле границы, какие-то тонны оружия», - рассказывает Вадим Кабанчук.

Как сообщала Politeka, военный инструктор полка Калиновского «Харлей» рассказал о психологической подготовке бойцов перед отправкой на фронт.

Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен назвал статус кандидата на вступление в ЕС важным промежуточным этапом для Украины.