Об этом он рассказал на канале «Разные люди».
«Мы все эти годы существуем в парадигме русского информационного пространства. Все эти киселевы, соловьевы – ежедневно на белорусских экранах, они ретранслируются», - объясняет Вадим Кабанчук.
Кроме этого, отмечает он, на белорусском телевидении есть и свои пропагандисты, свои жириновские, которые, к сожалению, свое дело знают. В частности, вспоминает замкомандира, в 2014 году кругом слышал пророссийские пропагандистские тезисы по поводу Украины и россии.
Сейчас же, заметает он, общество посмотрело на ютубе, как были раскатаны российские колонны под Киевом, и пыл поубавился. По словам гостя программы, люди не верят белорусскому телевидению и пропаганде Лукашенко.
«Известный мем, все знают, откуда готовилось нападение, сейчас он карту достанет и покажет. Это ж периодически он об этом говорит, не один год даже. В Украине просто мало кто в этой белорусской повестке ориентируется: бандеровцы, клацающие возле границы, какие-то тонны оружия», - рассказывает Вадим Кабанчук.
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