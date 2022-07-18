Об этом пишет сайт «Утро февраля».
«Это высокомерные и издевательские слова, обороты и фразы. Задача – разрушить у объекта атаки уверенность в себе, заставить его ощутить слабость и сдаться», - отмечено на сайте.
В публикации сказано, что тон подобных заявлений и организация письменной речи кремлевской пропаганды преследуют цель показать «превосходство».
«Язык доминирования» нужно разрушать. Этому послужат новости о потерях врага, ударах по его объектам, о его окружениях и отступлениях, злодеяниях и преступлениях», - сказано на сайте.
На сайте отмечено, что разрушить «язык доминирования» могут например тезисы о том, что российская армия беззащитна перед американскими РСЗО «HIMARS».
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Есть риск": в Институте изучения войны раскрыли, что произойдет, если путин дожмет Лукашенко
55-летняя Сумская изумила видом в черном и желтом платьях: "Неужели это я?"
"Сложите оружие, не сопротивляйтесь!": Зеленская ответила европейским пацифистам
Масштабная авария случилась на железной дороге в рф, раскрыта неожиданная причина: кадры с места
Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Также Politeka публиковала слова военного инструктора «Харлей»: Всё покажут первые контакты бойца с противником, и только тогда я увижу его психология.