Российская пропаганда действует не только внутри рф, но и на другие страны.

Об этом пишет сайт «Утро февраля».

«Это высокомерные и издевательские слова, обороты и фразы. Задача – разрушить у объекта атаки уверенность в себе, заставить его ощутить слабость и сдаться», - отмечено на сайте.

В публикации сказано, что тон подобных заявлений и организация письменной речи кремлевской пропаганды преследуют цель показать «превосходство».

«Язык доминирования» нужно разрушать. Этому послужат новости о потерях врага, ударах по его объектам, о его окружениях и отступлениях, злодеяниях и преступлениях», - сказано на сайте.

На сайте отмечено, что разрушить «язык доминирования» могут например тезисы о том, что российская армия беззащитна перед американскими РСЗО «HIMARS».

Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Также Politeka публиковала слова военного инструктора «Харлей»: Всё покажут первые контакты бойца с противником, и только тогда я увижу его психология.