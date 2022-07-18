Военный инструктор белорусского полка имени Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины, с позывным «Харлей» рассказал о психологической подготовке бойцов перед отправкой на фронт.

Об этом он рассказал на канале «Разные люди».

«Пока они (военные, - Ред.) не получат первого контакта с противником, то они не поймут. Самый глупый вопрос, который мне задают, – это «как вы убили первого человека?» или «сколько вы убили людей?». Я считаю, что это как вопрос «сколько вы зарабатываете?», - отметил «Харлей».

По словам инструктора, как бы хорошо не проходила психологическая подготовка бойца, он вряд ли будет готов к тому, чтобы ликвидировать своего первого противника, при этом держа с ним зрительный контакт. Как он отметил, это приходит с опытом: первый убитый противник меняет восприятие этого.

«Всё покажут первые контакты бойца с противником, и только тогда я увижу его психологию: может он работать или нет. Подготовиться к этому очень сложно», - сказал «Харлей».

Как отметил эксперт, военные, которые прошли подготовку, не сразу идут в бой, а постепенно их перегруппировками перемещают ближе к передку: это даёт возможность постепенно закалить психологию бойцов, чтобы у них не было потрясения.

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