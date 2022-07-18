Экономист Константин Сонин рассказал, что случилось с российской экономикой после начала полномасштабной войны против Украины и сможет ли она когда-то восстановиться.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По словам эксперта, россия уже ощущает эффект от санкций Запада, производство многих отраслей значительно снизилось. Согласно прогнозам, сообщает он, в этом году ожидается падение ВВП от 8-12% и примерно таким оно и будет.

«Тот уровень, который был до войны, нет, не восстановится. Такого не будет. В некоторый момент встанет вопрос – пока еще не встал, о том, что нужно формировать новый бюджет с дефицитом, потому что военные расходы нужно будет увеличивать, а доходы не выросли», - убежден Константин Сонин.

А импортозамещение, объясняет экономист, это всегда дополнительные потери, приходится жертвовать уровнем жизни, что бы производить товар в своей стране, а терять будет потребитель, чтобы производитель смог получить прибыль. В россии импортозамещение, замечает он, будет масштабным, а потому регрессивным, это будут технологии из прошлого, уровня 20-30 лет назад. Например, отмечает эксперт, это будет транспорт старых моделей, пониженные требования к безопасности мостов и домов, продукция без учета экологических требований.

«Российская экономика вступила ускоренными темпами на траекторию совершенно несовместимую с развитием».

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