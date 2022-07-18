Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Поддержали коллектив лекарством, продуктами питания, инвентарем для реабилитации и занятий спортом и патриотической литературой.

Договорились о дальнейшем сотрудничестве Госпиталя с нашим Фондом Родная страна.

Напомню, что одно время мы остановили идею модных рехформаторов, которые планировали закрыть или реорганизовать ВСЕ военные госпитали в воюющей стране. Можно представить себе нынешнюю ситуацию с необходимостью надлежащего лечения и реабилитацией наших военных героев, если бы этот проект был воплощен в жизнь. Также следует напомнить, как ГУД при Президенте Украины, всячески блокировало с 2015 года наше постановление о передаче спецбольниц бывших партийных и советских чиновников и их семей для лечения и реабилитации воинов АТО.

Итак, сейчас должны понимать, что военные госпитали - это важный приоритет государства, также нуждающегося в нашем внимании и поддержке.

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