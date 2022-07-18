Журналистка Катерина Котенкова рассказала, какие суммы дополнительно выделили на выплату пенсий и другие направления социального обеспечения в Украине.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, сейчас многие пенсионеры переживают, не прекратятся ли выплаты пенсий во время войны. Она объясняет, что многие предприятия, особенно в зоне активных боевых действий, просто перестали работать, а значит, бюджет не наполняется так, как в довоенное время.

«В Пенсионном Фонде заверили, что дела не так уж плохи и что на выплату пенсий дополнительно направлено 32 миллиарда 300 миллионов гривен. Также для стабилизации ситуации Верховная Рада увеличила расходную часть государственного бюджета почти на 81 миллиард гривен», – сообщает Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, выплаты на соцпомощь увеличили на 5 миллиардов 700 миллионов гривен, на субсидии и ЖКХ – на 3 миллиарда 300 миллионов, на внутренне перемещенных лиц – на 32 миллиарда 300 миллионов, на пенсии – на 32 миллиарда 300 миллионов, в поддержку фермеров и с/х производителей – почти 1,5 миллиарда, на Фонд развития предпринимательства – на 4 миллиарда, на доступные кредиты 5-7-9% – на 4 миллиарда, на субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры – на 1,6 миллиарда.

«4 миллиарда – это внутренние заимствования, 75 миллиардов 430 миллионов – это внешние заимствования, и 1 миллиард 550 миллионов – это гранты ЕС», - объясняет Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что власти планируют провести модернизацию пенсионной системы.

Также Politeka писала, что Патриляк рассказал, как лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии решили судьбу Чехословакии без ее участия.