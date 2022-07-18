Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
По словам журналистки, сейчас многие пенсионеры переживают, не прекратятся ли выплаты пенсий во время войны. Она объясняет, что многие предприятия, особенно в зоне активных боевых действий, просто перестали работать, а значит, бюджет не наполняется так, как в довоенное время.
«В Пенсионном Фонде заверили, что дела не так уж плохи и что на выплату пенсий дополнительно направлено 32 миллиарда 300 миллионов гривен. Также для стабилизации ситуации Верховная Рада увеличила расходную часть государственного бюджета почти на 81 миллиард гривен», – сообщает Екатерина Котенкова.
Как она рассказывает, выплаты на соцпомощь увеличили на 5 миллиардов 700 миллионов гривен, на субсидии и ЖКХ – на 3 миллиарда 300 миллионов, на внутренне перемещенных лиц – на 32 миллиарда 300 миллионов, на пенсии – на 32 миллиарда 300 миллионов, в поддержку фермеров и с/х производителей – почти 1,5 миллиарда, на Фонд развития предпринимательства – на 4 миллиарда, на доступные кредиты 5-7-9% – на 4 миллиарда, на субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры – на 1,6 миллиарда.
«4 миллиарда – это внутренние заимствования, 75 миллиардов 430 миллионов – это внешние заимствования, и 1 миллиард 550 миллионов – это гранты ЕС», - объясняет Екатерина Котенкова.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
"Карма прилетела": дома у не вернувшегося из Украины оккупанта заметили любопытную деталь
Два самолета столкнулись в небе над США, никто не выжил: подробности и кадры с места крушения
55-летняя Сумская изумила видом в черном и желтом платьях: "Неужели это я?"
Ждите SMS: украинцам сообщили о деньгах, которые придут на их карточки "Ощадбанка", кому можно рассчитывать
Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что власти планируют провести модернизацию пенсионной системы.
Также Politeka писала, что Патриляк рассказал, как лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии решили судьбу Чехословакии без ее участия.