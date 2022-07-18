Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что украинцам списывают долги за коммунальные услуги, если их жилье разрушено в результате российских обстрелов.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Кабмине рассказали, в каких случаях можно не платить за коммуналку. Есть 2 случая, при которых украинцам счета за коммуналку могут перечислить или вообще аннулировать во время военного положения», - рассказывает Екатерина Котенкова.

В частности, отмечает она, речь идет о случаях, когда люди минимум 30 дней не проживают в своих квартирах или домах, тогда они могут не платить за воду и газ, если нет счетчика. По словам журналистки, это не нововведение, эта норма закона существует уже давно, она предусмотрена в части 1 статьи 7 закона «О жилищно-коммунальных услугах».

«Если дом или квартира украинцев оказалась разрушена российскими обстрелами, долги по коммуналке списываются», – сообщает Екатерина Котенкова.

В то же время она отмечает, что прежде всего о факте разрушения жилья нужно сообщить полиции, чтобы в дальнейшем правильно рассчитать размер убытков и добиться компенсации.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что Украина и дальше будет продолжать переход к накопительной пенсионной системе.

Также Politeka писала о том, что Кочетков рассказал, сколько Украины и россии тратят за месяц войны.





