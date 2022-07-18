Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о новом законе, согласно которому чиновники на период военного положения могут заниматься бизнесом.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Верховная Рада на днях приняла закон, который позволит чиновникам заниматься бизнесом», - сообщает Екатерина Котенкова.

Она добавляет, что чиновникам разрешат заниматься бизнесом только в определенных случаях и на период действия военного положения и здесь речь не идет о топ-чиновниках. А инициатором, говорит журналистка, выступил Комитет Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике.

В целом же, констатирует журналистка, во время военного положения чиновники на период простоя и так сохраняют 2/3 оклада.

Негосударственные рабочие не только не получают каких-либо выплат, но могут быть уволены без лишних формальностей.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что Украина и дальше будет продолжать переход к накопительной пенсионной системе.

Также Politeka писала о том, что Новодержкин объяснил, какими категориями мыслит путин и его окружение.





