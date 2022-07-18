Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«То, что мы стали кандидатом в члены Европейского союза, – это важный промежуточный этап. Нам дали несколько заданий, которые мы должны выполнить, и потом с нами уже будут разговаривать на предмет полноценного вступления в Европейский союз», - отметил Борис Тизенгаузен.
По словам эксперта, эти задания от ЕС касаются антикоррупционной и судебной реформ, а также назначений руководителей антикоррупционных ведомств.
«Всё, что мы должны сделать, ведь другого выхода у нас нет, – это начать эффективно бороться с коррупцией и тогда у нас всё пойдет намного быстрее. Общество начнет совсем иначе смотреть на политиков, и политики не будут идти в политику, просто потому что это кормушка», - сказал Борис Тизенгаузен.
Как отметил политтехнолог, в Украине есть на самом деле молодые и талантливые кадры, которые способны улучшить нашу страну и приблизить её ко вступлению в Европейский союз.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
55-летняя Сумская изумила видом в черном и желтом платьях: "Неужели это я?"
"Ужин нужно заслужить": Остапчук показал, чем занимается у тещи во время отсутствия жены
Ситуация на Херсонщине и Запорожье обостряется, данные британской разведки: что происходит на юге
Масштабная авария случилась на железной дороге в рф, раскрыта неожиданная причина: кадры с места
Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.
Также Politeka публиковала слова замкомандира полка имени Кастуся Калиновского Вадима Кабанчука: Сейчас по факту происходит война артиллерий.