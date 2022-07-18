Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, что статус кандидата на вступление в ЕС – очень важная вещь, ведь она открывает Украине новые горизонты, осталось выполнить все требования ЕС.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«То, что мы стали кандидатом в члены Европейского союза, – это важный промежуточный этап. Нам дали несколько заданий, которые мы должны выполнить, и потом с нами уже будут разговаривать на предмет полноценного вступления в Европейский союз», - отметил Борис Тизенгаузен.

По словам эксперта, эти задания от ЕС касаются антикоррупционной и судебной реформ, а также назначений руководителей антикоррупционных ведомств.

«Всё, что мы должны сделать, ведь другого выхода у нас нет, – это начать эффективно бороться с коррупцией и тогда у нас всё пойдет намного быстрее. Общество начнет совсем иначе смотреть на политиков, и политики не будут идти в политику, просто потому что это кормушка», - сказал Борис Тизенгаузен.

Как отметил политтехнолог, в Украине есть на самом деле молодые и талантливые кадры, которые способны улучшить нашу страну и приблизить её ко вступлению в Европейский союз.

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