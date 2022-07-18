Геополитик Юрий Буздуган рассказал, что такое цивилизационный проект, и объяснил, почему предыдущие экономические цивилизационные проекты отжили свое.

Об этом он рассказал в программе «Садок вишневый».

«Деньги не являются главным ресурсом в цивилизационном проекте. Сколько денег было у Карла Маркса? Сколько денег было у Иисуса Христа? Идущий просить деньги на цивилизационный проект это человек, который не разбирается, что это такое», - подчеркивает Юрий Буздуган.

По его словам, нельзя назвать восстановление существующих заводов цивилизационным проектом. Украинская экономика, рассказывает геополитик, построена в 20-30-х годах и была ориентирована на войну с Германией. После войны, говорит эксперт, ничего не изменилось, в 1991 году Украина получила свою долю именно этой ориентированной на войну экономики, но просить средства на ее восстановление – это не цивилизационный проект.

«Главный элемент любого цивилизационного проекта – это ценности и производные от ценностей смыслы и нарративы. Вокруг чего люди собираются, цивилизация собирается? Вокруг ценностей, а смыслы и нарративы – это инструмент направления воли миллионов людей на построение новой цивилизации», - объясняет Юрий Буздуган.

В пример гость программы приводит экономику государства всеобщего благосостояния Рузвельта, что было главной послевоенной ценностью. Тем не менее, говорит он, эта экономика остановилась, человеку не нужно столь большое количественное накопление материальных вещей, а потребление необходимо этой экономике, иначе завод остановится. То есть констатирует геополитик, эта экономика базировалась на массовом производстве, требовала массового потребления и формировала массового потребителя. В то же время мир, отмечает он, начал показывать ниспадающую склонность к потреблению.

«Экономика, которая была на протяжение последние 30 лет, это была выстройка экономики нематериальных ценностей. Люди должны платить деньги за то, что не могут потрогать. Самый яркий и примитивный пример – это бренд», - объясняет Юрий Буздуган.

Людей заставляют платить за нематериальные ценности, рассказывает он, благодаря технологиям управления общественным подсознанием. Тем не менее, говорит эксперт, и эта экономика дошла до потолка, люди устали от нематериальных ценностей.

«Манипулятивная экономика научилась кормить людей щетками для обуви и люди думали, что они едят пирожные», – подчеркивает он.

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