Доктор исторических наук Иван Патриляк рассказал, как перед Второй мировой войной лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии решили судьбу Чехословакии без ее участия.

Об этом он рассказал в собственном блоге.

Как отмечает ученый, фраза «Ничего об Украине без Украины» стала фоновой на всех переговорах, которые вели западные партнеры Украины в последние месяцы до полномасштабного наступления российских войск. Он объясняет, что западные демократии к этому толкнула историческая травма.

«Нередко говорят, что Мюнхенский заговор 1938 года был еще хуже явлением, чем московский договор Молотова-Риббентропа с его тайными протоколами года 1939», - подчеркивает Иван Патриляк.

Он рассказывает, что в 1938 году благодаря искусственно созданному внутреннему кризису в Австрии Гитлер совершает аншлюс, а дальше на очереди была Чехословакия, в которой вдоль границ с Германией и аннексированной Австрией жили богемские немцы.

«Все эти требования диктовались из Берлина. Кризис нарастал изо дня в день. Немецкие газеты под диктовку министра пропаганды Геббельса писали фейковые новости о том, что чешская полиция или чешская армия убили столько-то и столько-то немецкоязычных граждан, что чехи издеваются над немцами и тому подобное. Немецкая пресса разносила эту лжеинформацию по всему миру», – рассказывает Иван Патриляк.

По его словам, один из ближайших соратников Гитлера Герман Геринг предложил Муссолини выступить с инициативой мирной конференции по разрешению чехословацкого кризиса без военного конфликта. Предложения Геринга, говорит историк, положили в основу предстоящего соглашения, включавшего передачу чехословацкой Судетской области Германии в 4 этапа без боя.

«Прибывшая на переговоры делегация из Чехословакии осталась за закрытой дверью. Чехов не пустили решать судьбу их страны. 29-30 сентября 1938 года 4 государственных деятеля – Чемберлен, Даладье, Муссолини и Гитлер – решили судьбу независимой страны», - констатирует Иван Патриляк.

Он подчеркивает, что соглашение в Мюнхене предусматривало фактически уничтожение чехословацкого государства, а утром 15 марта немецкие войска без выстрела вошли в Прагу.

«Гитлер впервые занял территорию, не заселенную немцем. Словакия и Карпатская Украина с падением Праги объявили о своей независимости. В кровавых боях Карпатская Украина была захвачена соседней Венгрией, а Словакия превратилась в марионетку, «независимое» государство, полностью подчинявшееся воле Берлина. Государство, возникшее в результате Первой мировой войны, второе государство после Австрии исчезло с европейской политической карты», - заключает Иван Патриляк.

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