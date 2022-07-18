В ходе заседания рассматривался ряд важных вопросов, связанных с усилением глобальных возможностей подразделений финансовых разведок (ПФР) и всей системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ИК/ФТ) в целом.

На пленарном заседании в контексте обсуждения новых механизмов повышения эффективности ПФР в среде, ориентированной на риски, было проведено три сессии:

Сессия 1 – Многосторонний обмен информацией (внимание уделяется многосторонним механизмам обмена информацией, в частности на сложных схемах ВК/ФТ, включающих несколько юрисдикций);

Сессия 2 – Способы установления эффективных приоритетов во внутреннем и международном сотрудничестве (внимание уделено вопросам управления эффективностью ПФР и приоритетности деятельности ПФР, связанной с внутренним и международным сотрудничеством);

Сессия 3 – Пути усиления роли ПФР в национальной системе противодействия ВК/ФТ (исследовано, как ПФР могут усилить свою роль в качестве ведущих институций системы противодействия ВК/ФТ).

В ходе мероприятий Госфинмониторингом также приняли участие в региональной встрече Европейских ПФР и заседании Глав ПФР Эгмонтской группы, где были затронуты ключевые вопросы для Украины.

Важным вопросом борьбы с глобальной угрозой, которую несет агрессия РФ против Украины, является эффективное применение международных и национальных санкций и предупреждение их обхода путем использования пробелов финансовой системы.

По инициативе Госфинмониторинга в сотрудничестве со значительным количеством иностранных ПФР усилена работа по анализу и расследованию преступлений с использованием виртуальных активов с участием физических и юридических лиц из РФ, а также их коллаборантов и связанных с ними лиц.

Кроме того, в ходе операционной учебной сессии Госфинмониторингом вместе с представителем FATF и ПФР Бельгии представлены ключевые результаты и практические решения по глобальным и национальным мерам по возвращению активов. Стоит отметить, что ПФР Украины выступил одним из лидеров проекта Эгмонтской группы «Возвращение активов – Роль ПФР» вместе с ПФР Бельгии. В ходе презентации было отмечено важность координации и сотрудничества для эффективного возвращения активов с целью предупреждения и противодействия преступной деятельности. Сейчас этот вопрос особенно важен в контексте борьбы с российской террористической войной против Украины.

Отдельно руководством и аналитиками Госфинмониторинга проведен ряд результативных двусторонних рабочих встреч с иностранными ПФР по операционным и стратегическим вопросам, а также проведены соответствующие переговоры с Председателем Эгмонтской группы и Секретариатом.

В рамках Пленарной недели руководством Госфинмониторинга проведена отдельная акцентированная встреча с Председателем ПФР Польши и руководством ключевых подразделений этого ПФР. В рамках переговоров, проходивших в теплой дружеской атмосфере, достигнуты договоренности о продолжении поддержания высокого уровня сотрудничества и обмене финансовой разведывательной информацией с целью достижения результатов, приближающих победу Украины.

Госфинмониторинг вместе с международными партнерами продолжает последовательно предпринимать необходимые шаги с целью привлечения РФ и ее институций к ответственности за преступления против Украины.

Примечание. Эгмонтская группа – это профессиональная сеть для усиления эффективности обмена информацией и опытом между ПФР мирового сообщества, в которую входят ПФР 166 юрисдикций. Эгмонтская группа предоставляет возможность безопасного обмена финансовой разведкой с целью борьбы с отмыванием средств, финансированием терроризма и связанными предикатными преступлениями.