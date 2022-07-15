Президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Григол Катамадзе принял участие в Рабочей встрече по и. о. Главы Фонда государственного имущества Украины Ольгой Батовой.

15 июля этого года, по приглашению и. о. Председателя Фонда государственного имущества Украины Ольги Батовой Президент ВОО «Ассоциация налогоплательщиков Украины» Григол Катамадзе принял участие в рабочей встрече с руководством Фонда государственного имущества Украины, во время которой был обсужден Проект Закона № 7451 «О внесении изменений в Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» и других законодательных актов Украины о содействии процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства», а также некоторые вопросы упрощения аренды и приватизации государственного имущества.

Следует отметить, что миссия Ассоциации и Фонда государственного имущества очень схожа в части стимулирования экономического роста, привлечения инвестиций, которые являются ключевым источником для развития страны и содействия наполнению государственного бюджета страны. принесут новые технологии и в других вопросах очень похожи.

Поэтому между ВОО АППУ и ​​Фондом государственного имущества Украины в начале прошлого года был подписан Меморандум «О партнерстве и сотрудничестве» с целью развития конструктивного взаимодействия власти и общественности, создания благоприятных условий для ведения и развития бизнеса в стране, привлечения инвестиций в экономику Украины.

Следует отметить, что в рамках существующего Меморандума, на базе Ассоциации, была создана Рабочая группа из представителей руководящего состава Министерства финансов Украины, Государственной налоговой службы Украины, Фонда государственного имущества Украины, ВОО АППУ и ​​налогоплательщиков - членов Ассоциации, которые в течение трех месяцев, марта по май 2021 отрабатывали комплексный пакет законопроектов о содействии привлечению инвестиций в процессе приватизации и аренды государственного и коммунального имущества и других законодательных актов Украины, направленных на привлечение постоянных инвестиций в экономику Украины через процедуру приватизации и прозрачной аренды. Наработанные правки/предложения/замечания были направлены на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Во время сегодняшней Рабочей встречи Президента Ассоциации Григола Катамадзе с и.о. Председателя Фонда государственного имущества Украины Ольгой Батовой, был обсужден Законопроект № 7451 «О внесении изменений в Закон Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества» и других законодательных актов Украины о содействии процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства», который направлен на привлечение инвестиций путем внедрения упрощенной процедуры приватизации объектов недвижимости, находящихся в ведомстве Фонда государственного имущества.

Во время своего выступления Григол Катамадзе отметил необходимость безотлагательного упрощения процесса приватизации, содействия уменьшению роли государства и органов местного самоуправления как собственников государственных и коммунальных предприятий.

"В государственном подчинении должны остаться государственные компании, которые приносят значительную прибыль, но при этом их должно быть совсем незначительное количество", - отметил Григол Катамадзе.

В подтверждение своего тезиса Президент АППУ привел пример Польши, имеющей всего 17 государственных предприятий.

Григол Катамадзе привел официальную статистику результатов деятельности государственных предприятий в Украине за 2020 -2021 годы, при этом он отметил увеличение количества на 210 государственных предприятий, так по данным ГНС Украины по состоянию на 01 января 2021 года было зарегистрировано 3789 государственных предприятий, по состоянию на 01 января В 2022 году зарегистрировано уже 3994 государственных предприятий, из которых подано в ГНС Украины Декларации по налогу на прибыль только 1062 предприятия (26,6%), то есть 2932 государственных предприятий вообще даже не отчитались (73,4%). Из тех, кто отчитался – 336 предприятий убыточны, задекларированы на общую сумму 28,9 млрд. гривен».

"Твердо убежден, что предприятия, имеющие стратегическую важность для государства и при этом убыточные, должны быть безотлагательно усилены эффективным менеджментом", - подчеркнул Президент АППУ.

Григол Катамадзе акцентировал внимание на необходимости проведения масштабной приватизации, в первую очередь, приватизации убыточных государственных предприятий, потому что от их работы больше теряем, чем получаем, принятии во втором чтении законопроектов о корпоративном управлении, определении списка объектов, которые должны остаться в государственной собственности – это те шаги, которые будут настоящим толчком для развития Украины.

В конце встречи Григол Катамадзе поблагодарил Ольгу Батову за приглашение принять участие в обсуждении Законопроекта №7451.

Высказал позицию Ассоциации налогоплательщиков Украины по поддержке в необходимости оптимизации мероприятий по подготовке объектов к приватизации и ускорению процедуры проведения электронных аукционов и продаж для экономического восстановления государства, совершенствованию процесса крупной приватизации в послевоенный период для привлечения инвестиций, упрощению устаревших процедур и сокращению сроков предприватизационной подготовки объектов, проведение аукционов и т.д.

Рабочая встреча состоялась конструктивно в формате диалога.