Заместитель командира белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук с позывным «Игорь» рассказал, когда в войне с россией может наступить переломный момент на пользу Украины.

Об этом он рассказал на канале «Разные люди».

«Пока не поступит в достаточном количестве тяжелого вооружения, артиллерии, ну и для наступления бронетехники. Пока хотя бы не будет артиллерии, мы не переломим статус-кво», - отметил Вадим Кабанчук.

По словам эксперта, для того, чтобы наступил переломный момент в российско-украинской войне на сторону Украины нужно больше вооружения. Также, как он отметил, украинская армия иногда сталкивается с проблемой нехватки снарядов.

«Сейчас по факту происходит война артиллерий. Авиацию две стороны очень ограничено используют: (россияне, - Ред.) даже издалека стреляют ракетами, чтобы не входить в зону поражения», - подчеркнул Вадим Кабанчук.

Как отметил эксперт, Украина имеет полное юридическое право нанести ответный удар по Беларуси.

«Я понимаю, почему Украина этого не делает – сил нет», - сказал Вадим Кабанчук.

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