Заместитель командира Полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук «Игорь» рассказал, он почему приехал из Беларуси воевать в Украину против россии.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как рассказывает гость программы, он приехал в Украину еще в 2014 году, когда начался Майдан, считая, что эта фаза войны, которая происходит сейчас, начнется уже в те года.

«Я прагматик, я понимал, что это окно возможностей для белорусов. Потому что регионально вопрос свободы и независимости Украины и Беларуси связан, он завязан на россию. Понятно, что, пока россия не ослабнет настолько, что ей не будет до нас дела, до всего региона, в том числе Балтика и другие страны Кавказа, у нас не будет свободной нормальной спокойной жизни», - объясняет Вадим Кабанчук.

В то же время Лукашенко, замечает он, – совсем не случайный человек в белорусской политике и на своем посту. Попутно военный предлагает вспомнить его предвыборную компанию 1994 года, которая была построена на лозунгах о вхождении в россию. Тогда, объясняет он, было соревнование, кто будет больше пророссийским, и поставили на Лукашенко.

«По сути своей глубоко советское белорусское общество, над которым поработали сначала российская империя, потом коммунисты более 200 лет, выхолостили до очень низкого уровня самосознания, национальной культуры. Поэтому, когда им пообещали, что мы сейчас вернем Советский союз назад, запустим все заводы и запустим разорванные связи, советские белорусы поверили», - констатирует Вадим Кабанчук.

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