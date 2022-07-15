Психолог Борис Новодержкин объяснил, какими категориями мыслит путин и его окружение, а также заявил, что больше всего россия на самом деле хочет признания Запада.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

По словам эксперта, все действия россии и путина в частности продиктованы жаждой уважения в криминальном смысле. По случаю он вспоминает сцену из «Крестного отца», который отчитывает человека за то, что он обратился к нему с просьбой без уважения. Психолог напоминает, что путин и все люди, интересы которых он представляет, разбогатели именно в 1990-х соответствующими методами.

«Эти люди привыкли не только действовать криминально, но и мыслить в криминальных понятиях. Отказаться от этой привычки они не могли бы даже при желании. И с начала нового тысячелетия «коллективный путин» жаждал, чтобы Запад уважал его — в уголовном понимании», - объясняет Борис Новодержкин.

То есть, констатирует он, в россии значимо только мнение Запада и так было и во времена империи, и во времена советской власти. С одной стороны, говорит эксперт, Запад ругают и презирают, с другой – добиваются его признания, а мнение собственного народа не важно, ведь у него как у подданного его нет. В частности, напоминает психолог, об этом путин сказал в своей «мюнхенской речи» в 2007 году, сегодняшние действия продолжают эту линию.

«Вторжение в Украину в нынешнем году началось потому, что «коллективный Путин» был уверен: Запад слаб, он развращен и одряхлел, и никакого сопротивления оказать не может», - утверждает Борис Новодержкин.

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