Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что власти планируют провести модернизацию пенсионной системы в Украине, а также о доходах Пенсионного фонда во время войны.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

Как рассказывает журналистка, государство отчиталось о росте доходов Пенсионного фонда и стабильности и устойчивости пенсионной системы. В частности, отмечает она, об этом заявил Председатель комитета Верховной Рады Даниил Гетьманцев, несмотря на войну и сокращение рабочих мест в части бизнеса, что потерпел разрушения и повреждения.

«Доходы Пенсионного фонда по итогам первого полугодия выросли почти на 11% и, говорит, составили 272 миллиарда 700 миллионов гривен. Он уточнил, что только на 4%, то есть на 89,5 миллиарда гривен выросло финансирование из госбюджета, а вот собственные доходы Пенсионного фонда выросли почти на 15%, то есть чуть более 183 миллиардов гривен», - сообщает Екатерина Котенкова.

По ее словам, Гетманцев как секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны добавил, что план восстановления Украины предусматривает значительную модернизацию пенсионной системы. Во-первых, рассказывает журналистка, речь идет об обновлении законодательства, в частности, о принятии новой редакции закона «Об общеобязательном государственном социальном страховании» и закона «Об обязательном накопительном пенсионном обеспечении». Также предусматривается унификация условий пенсионного обеспечения с учетом особенностей трудовой деятельности и уплаты взносов.

«Далее – переход от системы льготных пенсий к накопительной профессиональной пенсионной системе. Здесь, скорее всего, будут продолжать те начинания, которые были в отношении накопительной пенсии. Еще говорят, что будет принято меры стимулирования для работодателей и физических лиц для дополнительного частного корпоративного пенсионного страхования. Нормально так взялись за пенсионное страхование, что-то где-то будет меняться, думаю, очень жестко относительно того, чтобы максимально обеспечить пенсии украинцам», - рассказывает Екатерина Котенкова.

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