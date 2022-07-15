Политический эксперт Александр Кочетков рассказал, как Украина должна изменить свою политическую систему на время войны с россией и как должны приниматься решения.

Об этом он рассказал в своей блоге.

«Нормы поведения воюющего сообщества давно выработаны практическим путем и заплачено за них большой кровью. Особенно эти нормы актуальны в войне с превосходящим врагом. Напомню, Украина тратит на войну около 1 миллиарда долларов в месяц, 2,5 миллиарда – дают Штаты, еще полтора миллиарда – остальные союзники. И того – 5 миллиардом долларов в месяц, а россия тратит в месяц 30 миллиардов, в 6 раз больше», - рассказывает Александр Кочетков.

Поэтому, констатирует он, россия превосходит Украину в огневой мощи, но она может компенсировать ресурсное отставание умной стратегией и тактикой, а также железной организацией всей жизни страны.

Прежде всего, утверждает эксперт, нужно полностью слить гражданскую и военную власть под эгидой последней, чтобы решения власти в стране принимались исключительно в целях победы над врагом, а все остальное – либо потом, либо по остаточному принципу. То есть, говорит политолог, Верховная Рада должна оставить за собой исключительно право решать вопрос объявления войны и заключения мира, а Кабмин - стать просто экономическим департаментом ставки.

«Когда я говорил, что часть решений может приниматься по остаточному принципу, то это вовсе не про социальную политику. Все социальные выплаты должны идти стабильно, словно гравитационная константа. Потому что ничего не мотивирует идти воина в бой лучше, чем тыл, в котором все работает правильно», - объясняет Александр Кочетков.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что нужно создавать рабочие места, чтобы украинцы возвращались из Европы.

Также Politeka писала о том, что Савва рассказал, что россия либо развалится на осколки, либо вернется к международному праву.