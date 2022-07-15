Политтехнолог и публицист Станислав Белковский рассказал, что россия пытается вымотать все силы из Украины и Запада – это их стратегия.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Ситуацию на фронтах предсказать крайне затруднительно, но на сегодняшний день уже понятно, что натовское вооружение весьма эффективно, в том числе и в ударах по военным складам и объектам российских сил», - отметил Станислав Белковский.

По словам эксперта, но не стоит переоценивать свои силы, ведь российский запас прочности за счет не качества, а количества вооружения всё же остается.

«Главная задача россии – довести до изнеможения Украину и Запад, в связи с резким ростом цен на продовольствие и энергоносители, а также тяжелой зимой. Они хотят взять оппонентов измором», - сказал Станислав Белковский.

Как отметил политтехнолог, мирные переговоры могут начаться только тогда, когда россия начнёт существенно проигрывать на всех фронтах. По его словам, россия действует по стратегии продолжительного изнеможения своего соперника, но эффективность западного вооружения позволяет уничтожать российские склады и командные пункты, что рушит их планы.

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