Об этом пишет Павел Анискович на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

Во время войны несколько забыли коррупционные сделки и различные зашквары руководства Национальной академии аграрных наук. Напомним, что только президента НААН Ярослава Гадзала несколько раз отстраняли от должности за совершение коррупционных преступлений. Однако властные связи и взятки для судей сделали свое дело. И в результате президент Национальной аграрной академии, которая финансируется из государственного бюджета, и дальше зарабатывает на «честной аренде государственной земли для правильных людей» под эгидой научно-исследовательской и производственной деятельности.

Но последняя афера руководства Академии аграрных, как ее справедливо называют, коррупционных наук беспрецедентна по своему цинизму и лжи.

Итак, государственная академия, которая давно забыла, что такое научные исследования, создает Киевский аграрный университет Национальной академии аграрных наук. Создателем этого фейкового университета стал вице-президент НААН, бывший депутат от партии Януковича, многолетний чиновник и автор многочисленных зашкваров Александр Андреевич Никитюк. Последняя афера партийца-регионала – это опубликованная в СМИ информация о сплошном плагиате в его докторской диссертации, где слово в слово переписаны научные работы других авторов и даже статья депутата Государственной Думы России Сергея Миронова. А последний зашквар – скандальное освобождение от должности проректора Национального медицинского университета им. О. Богомольца. Так вот деятель с таким послужным списком стал идеологом создания «нового и первого в Украине инновационного учреждения высшего образования аграрного профиля», о чем претенциозно извещает сайт вуза. Между прочим на сайте этого «фейкового университета» отсутствует информация о преподавательском составе, образовательных программах, научных наработках… Есть только упоминание о и.о. Ректор О.В. Линовицкую, которую уволили со скандалом вместе с вышеупомянутым Никитюком с должностей проректоров Национальной медицинской академии. Так что «создатели инновационного медицинского образования» теперь решили строить «инновационную аграрную науку»?! которая состоялась …21-24 июля 2022 года. Одним словом, «сплошная потемкинская деревня» под названием Аграрного Университета. Между прочим на сайте этого «фейкового университета» отсутствует информация о преподавательском составе, образовательных программах, научных наработках… Есть только упоминание о и.о. Ректор О.В. Линовицкую, которую уволили со скандалом вместе с вышеупомянутым Никитюком с должностей проректоров Национальной медицинской академии. Так что «создатели инновационного медицинского образования» теперь решили строить «инновационную аграрную науку»?! которая состоялась …21-24 июля 2022 года. Одним словом, «сплошная потемкинская деревня» под названием Аграрного Университета. Между прочим на сайте этого «фейкового университета» отсутствует информация о преподавательском составе, образовательных программах, научных наработках… Есть только упоминание о и.о. Ректор О.В. Линовицкую, которую уволили со скандалом вместе с вышеупомянутым Никитюком с должностей проректоров Национальной медицинской академии. Так что «создатели инновационного медицинского образования» теперь решили строить «инновационную аграрную науку»?! которая состоялась …21-24 июля 2022 года. Одним словом, «сплошная потемкинская деревня» под названием Аграрного Университета. которую уволили со скандалом вместе с вышеупомянутым Никитюком с должностей проректоров Национальной медицинской академии. Так что «создатели инновационного медицинского образования» теперь решили строить «инновационную аграрную науку»?! которая состоялась …21-24 июля 2022 года. Одним словом, «сплошная потемкинская деревня» под названием Аграрного Университета. которую уволили со скандалом вместе с вышеупомянутым Никитюком с должностей проректоров Национальной медицинской академии. Так что «создатели инновационного медицинского образования» теперь решили строить «инновационную аграрную науку»?! которая состоялась …21-24 июля 2022 года. Одним словом, «сплошная потемкинская деревня» под названием Аграрного Университета. что в единственной новости о деятельности этого вуза есть даже статья об участии профессора Никитюка в состоявшейся …21-24 июля 2022 года уважительной конференции в Брюсселе. Одним словом, «сплошная потемкинская деревня» под названием Аграрного Университета. что в единственной новости о деятельности этого вуза есть даже статья об участии профессора Никитюка в состоявшейся …21-24 июля 2022 года уважительной конференции в Брюсселе. Одним словом, «сплошная потемкинская деревня» под названием Аграрного Университета.

Но печальнее всего в этой истории не только очередная афера коррупционеров из Аграрной академии, но и решение должностных лиц Министерства образования выдать лицензию на право осуществлять образовательную деятельность Академии, которая НИКОГДА ею не занималась.

Только представьте несуразность и цинизм этого решения чиновников:

разрешить деятельность ЕЩЕ ОДНОГО аграрного университета, когда в Киеве уже более 120 лет функционирует известный и авторитетный Национальный университет биоресурсов и природопользования (бывший аграрный университет) и более 10 известных аграрных вузов в областных центрах. Интересно было бы услышать от стражей порядка - сколько же стоило такое абсурдное решение для должностных лиц МОН.

Поэтому, пока страна воюет, коррупционеры и чиновники продолжают строить очередные схемы, чтобы обмануть наших граждан. Неужели снова афера руководителей Академии коррупционных (аграрных) наук останется безнаказанной?