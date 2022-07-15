Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, что российский блицкриг против Украины провалился из-за того, что они недооценили наш потенциал, а также допустили еще некоторые ошибки.

Об этом он рассказал у себя в блоге.

«россия недооценила Украину и волю к сопротивлению украинского народа, россия упустила этот момент и осталась в прошлом, потому что эта история с ними сыграла злую шутку: они пропустили то, с каким динамичным развитием пошло украинское общество вперед», - отметил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, главная причина провала блицкрига россии против Украины – это недооценка своего соперника: они думали, что российская армия как маршем пройдет по территории Украины и все им добровольно сдадутся без боя, но это очень безумное предположение.

«Наше общество пошло вперед, а россия не смогла это проанализировать и увидеть и, как следствие, выросла воля к сопротивлению: желание жить в независимой стране», - сказал Александр Мусиенко.

Также, как отметил эксперт, россияне очень сильно переоценили свои военные возможности: российское руководство само повелось на созданную ими иллюзию, что они «великая страна» и у них «очень могущественная армия».

«Следующий момент – мало примеров в истории, когда армия начинает военную кампанию по планам, давно всем известным и освещенным в СМИ: россия начала свое движение ровно так, как это описали ведущие американские медиа ни один раз», - подчеркнул Александр Мусиенко.

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