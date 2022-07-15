Журналистка Екатерина Котенкова прокомментировала обстрелы Винницы и поразмыслила над тем, почему путин так пытается склонить Украину к переговорам.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Винница – это не просто удар, это такое принуждение к миру. Мы нормальные люди и такого не понимаем, но в голове такого, как путин, это выглядит именно так», - заявляет Екатерина Котенкова.

Попутно она напоминает о заявлении президента Сербии Вучича, вновь выступившего транслятором намерений Кремля. На этот раз, говорит журналистка, прозвучали номинальные угрозы глобальной войной и предложение о завершении войны на границах Донбасса. Мол, рассказывает она, после того, как россия выйдет на линию Славянск-Краматорск-Авдеевка, путин выступит с предложением к Западу и, если они предложение не примут, то всех ждет ад, а они его не примут. Кроме этого, добавляет журналистка, свое заявление о завершении войны на оккупированных Крыму и Донбассе сделал заместитель МИД рф Андрей Руденко.

«Так сильно хотят, чтобы Украина признала, уже принуждают с разных сторон. Но самое главное в этой истории, что за все это расплачиваются мирные люди», - подчеркивает Екатерина Котенкова.

В общем, констатирует она, этим Кремль показал, что хочет переговоров. По мнению журналистки, путин уже некоторое время понимает, что с имеющимися ресурсами вести дальше войну он не сможет, все, силы закончились.

«Многие говорят, что именно сегодня, 15 июля, он объявит войну Украине. Война уже и так идет, но официально объявит для того, чтобы объявить тотальную мобилизацию, которая, скорее всего, повлечет за собой массовое сопротивление граждан и главное – регионов, которые и без того готовы отвалиться от империи. И в результате с высокой вероятностью режим путина будет свергнут его же окружением. Или надо объявлять какие-то победы и выходить из войны, а для этого нужно запугать украинцев, чем он сейчас и занимается», - рассуждает Екатерина Котенкова.

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