Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Рынок труда будет очень хорошо поживать в Польше, Германии и странах Балтии, потому что там правительства тех стран беспокоятся о создании новых рабочих мест и чтобы украинцы оставались в тех странах», - отметил Павел Себастьянович.
По словам эксперта, европейским странам выгодно, чтобы украинцы, как ценная рабочая сила, оставались у них и работали, но это не выгодно Украине.
По мнению политолога, чтобы не допустить катастрофы с массовым оттоком украинцев из Украины, нужно начать создавать в нашей стране рабочие места, чтобы идея жить в Украине была привлекательной для украинцев.
Как сообщала Politeka, Олег Попенко рассказал, сколько придется заплатить за тепломодернизацию и возобновление жилищного фонда.
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Также Politeka сообщала, что журналистка Екатерина Котенкова рассказала о возможной ликвидации лесхозов и создании монополиста «Леса Украины».