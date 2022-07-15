Политолог и предприниматель Павел Себастьянович рассказал, что странам Запада выгодно, чтобы украинские беженцы остались у них работать.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Рынок труда будет очень хорошо поживать в Польше, Германии и странах Балтии, потому что там правительства тех стран беспокоятся о создании новых рабочих мест и чтобы украинцы оставались в тех странах», - отметил Павел Себастьянович.

По словам эксперта, европейским странам выгодно, чтобы украинцы, как ценная рабочая сила, оставались у них и работали, но это не выгодно Украине.

По мнению политолога, чтобы не допустить катастрофы с массовым оттоком украинцев из Украины, нужно начать создавать в нашей стране рабочие места, чтобы идея жить в Украине была привлекательной для украинцев.

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