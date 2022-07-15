Политолог Руслан Бизяев рассказал о создании независимых балтийских государств и попытках СССР установить там советскую власть в межвоенный период.

Об этом он рассказал в программе «Исторические хроники».

«Независимые балтийские государства возникли в результате развала российской империи, поражения германии и бурных событий гражданской войны. Первые ростки как советской, так и национальной власти были задушены кайзеровской армией, полностью оккупировавшей Прибалтику к началу весны 1918 года», - рассказывает Руслан Бизяев.

Как он отмечает, пока Ленин занимался советизацией отведенной ему резервации и налаживал красный террор, в Берлине обдумывали планы создания Балтийского герцогства. Вслед за уходящими немецкими войсками, рассказывает эксперт, части рабоче-крестьянской красной армии двинулись на запад, однако, как оказалось, там уже успели образоваться собственные национальные правительства. В то же время, подчеркивает он, большевиков это не смутило, правительства были буржуазные, значит, неправильные, было много попыток разобраться с регионом.

«2 февраля 2020 года Москва заключила с Таллином мирный договор, согласно которому советская республика добровольно и на вечные времена отказывалась от всяких суверенных прав, кои принадлежали россии в отношении к эстонскому народу и земле. В Латвии процесс протекал аналогичным образом», - утверждает Руслан Бизяев.

Мир с буржуазной Латвией, рассказывает он, был подписан 11 августа 2020 года, а в Литве некоторое время царило двоевластие: в Ковно находилось национальное буржуазное правительство, в Вильнюсе – заседало временное рабоче-крестьянское правительство.

«В феврале 1919 года советская Литва по совету Москвы была объедена с советской Беларусью в единое государство Литбел. Гражданской войны не получилось, поскольку у двух литовских государств имелся общий противник – возрождающаяся Польша с ее стремлением раскинуть крылья белого орла от моря до моря», - отмечает Руслан Бизяев.

Как он рассказывает, 17 марта 1921 года РСФСР и Польша подписали Рижский мирный договор, отсекший Литву от россии. А в течение межвоенного 20-летия, подчеркивает эксперт, Эстония, Латвия и Литва, играя роль буферных государств между цивилизованной Европой и совдепией, являлись объектами борьбы великих держав за влияние в регионе. По его словам, Советский Союз пытался усилить свое влияние, используя дипломатические средства, коммунистическую пропаганду и подрывные методы. В частности, он говорит о попытке организовать пролетарскую революцию в Эстонии в ноябре 1924.

«Целью восстания провозглашалось свержение кровавого фашистского режима и приход к власти правительств рабочих и крестьян. Однако, выступление было подавлено через 6 часов после начала, рабочий класс коммунистов не поддержал. События, конечно, не улучшили отношение запада к СССР, на антисоветской волне к 1934 году в Эстонии, Латвии и Литве были установлены авторитарные режимы. К концу 30-х годов основными соперниками в борьбе за влияние в Прибалтике стали Германия и Советский Союз», - констатирует Руслан Бизяев.

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