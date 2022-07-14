Санкции действуют в долгосрочной перспективе: получить мгновенный результат от них невозможно, поэтому не стоит считать, что санкции бесполезные. Но к чему же они приведут экономику рф в ближайшие года?
Об этом рассказало российское оппозиционное СМИ «Утро февраля».
«Экономисты в ближайшие полтора года прогнозируют падения экспорта», - отмечено в публикации.
На сайте сказано, что по большей степени это коснётся вывоза энергоресурсов: нефти и угля. Также отмечено, что будут сохраняться большие дисконты на российские энергоносители, что приведет к значительному сокращению доходов страны-оккупанта.
«По мере адаптации россии и ее оставшихся торговых партнеров к новым условиям, импорт страны будет восстанавливаться значительно быстрее экспорта. Следственно затраты государства будут расти», - отмечено на сайте.
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Как отмечено в публикации, из-за дефицита оборудования, а также комплектующих, российские компании не смогут наращивать производство до такой интенсивности, чтобы даже удовлетворять внутренний спрос российских потребителей.
«Так как бизнес будет терять свой потенциальный доход, значит и отчисления в бюджет в виде налогов уменьшатся», - сказано на сайте.
Как сообщала Politeka, журналистка Екатерина Котенкова рассказала, когда рухнет российская экономика.
Также Politeka сообщала, что экономист Алексей Кущ рассказал о последствиях санкций: Сейчас россия переходит к фазе структурной трансформации.