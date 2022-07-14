Журналистка Екатерина Котенкова рассказала, что украинцы, нуждающиеся в помощи, могут получить ее, зарегистрировавшись на платформе єДопомога.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Украинцы, оказавшиеся в затруднительном положении, могут получить помощь на продукты и лекарства. Для этого нужно оставить заявку на платформе єДопомога. Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Константин Кошеленко», - сообщает Екатерина Котенкова.

На такую ​​помощь, отмечает она, могут рассчитывать внутренние переселенцы и пенсионеры, для этого нужно оставить соответствующую заявку, но обязательно указать свой нынешний адрес проживания и социальный статус.

По словам журналистки, одно из направлений помощи на платформе – это волонтеры, а они, конечно, будут прежде всего обращать внимание на самые уязвимые категории населения. В частности, отмечает она, это пенсионеры, многодетные или малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью, вообще одинокие пожилые люди.

«На сегодняшний день на платформе єДопомога зарегистрировано уже более 15 тысяч активных заявок, более 2,5 тысяч семей уже получили помощь благодаря оставленной там заявке. Поэтому, если вы сейчас нуждаетесь в помощи, не пренебрегайте, обязательно обращайтесь», - говорит Екатерина Котенкова.

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