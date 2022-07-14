Об этом она рассказала на канале «My.ua».

«В стране сейчас широкая дискуссия, как начинать этот учебный год: очно или дистанционно? Есть сторонники, как одной, так и другой конфигурации, но на первый план выходит именно составляющая безопасности», - отметила Александра Решмедилова.

По словам политолога, недавно активными гражданами была создана петиция президенту Украины о сохранении дистанционной формы обучения: за считанные дни она набрала все 25 тысяч необходимых подписей. Как она отметила, родители опасаются, что очень трудно будет обеспечить их детям безопасность.

«Огромная ответственность будет ложиться на плечи преподавателей, потому что не все учебные заведения имеют готовые бомбоубежища, чтобы была возможность туда перевести всех учеников вместе с преподавателями. А если бомбоубежище есть, но туда нельзя поместить всю школу или детсад, то предлагают делить обучение на смены, что усложняет работу для родителей», - подчеркнула Александра Решмедилова.

Как она отметила, также существуют определенные проблемы из-за того, что многие семьи прибегли к внутренней миграции, поэтому процесс оформления ребенка в школу усложняет организацию обучения в стране.

«Мы сталкиваемся с тем, что распоряжение Министерства образования начать в очной форме обучения с первого сентября может стать проблемой. И это мы только говорим о заведениях общего образования, но с вузами тоже есть проблемы», - сказала Александра Решмедилова.

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