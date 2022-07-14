Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко рассказал, во сколько Украине обойдется восстановление теплокоммунэнерго и жилищного фонда, а также сможет ли с этим помочь Евросоюз.

Об этом он рассказал в программе «Будьте готовы».

По словам гостя программы, членство в ЕС только позволяет Украине двигаться дальше до вступления. Если же вспомнить Турцию и некоторые другие государства, отмечает он, становится понятно, что этот процесс не так быстр, можно ожидать и 20 лет.

«В жилищно-коммунальном хозяйстве ничего не изменится. Как вот мы стали членом ЕС – это никак не изменит ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве. В энергетике – да», - говорит Олег Попенко.

По его словам, в Польше, когда она вступала в ЕС, проводилась модернизация, утепление жилищного фонда, но сегодня и с Украиной ситуация другая и все упирается в огромные суммы.

Чтобы не быть голословным, эксперт отмечает, что Украине для восстановления Теплокоммунэнерго и жилищного фонда необходимо не менее 300 миллиардов евро: около 100 миллиардов - на восстановление жилого фонда и полную тепломодернизацию непострадавшего жилого фонда, а 200 миллиардов - на полную модернизацию Теплокоммунэнерго, оборудование сетей. Гость программы подчеркивает, что у нас только 15 тысяч километров тепловых сетей нуждаются в немедленном капитальном ремонте, их восстановление обойдется в 15 миллиардов евро.

«Европейский союз сейчас на энергомодернизацию, отказ от российского угля, российского газа, российской нефти тратит сотни миллиардов евро. Будут ли у них такие средства для нас? Этот вопрос пока у меня под восклицательным знаком», - замечает Олег Попенко.

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