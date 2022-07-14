Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.
Сброс воды, который произошел при разрушении гидросооружения в весенний нерестовый период в результате враждебных действий оккупантов, повредивших дамбу водохранилища 13 марта 2022 года, означает практически полное исключение нерестового фонда из цикла природного воспроизводства для всех экологических групп.
В результате:
- причинен вред водным ресурсам;
- разрушена экосистема водохранилища;
- уничтожены ценные виды рыб и другие живые водные ресурсы;
- уничтожены сотни километров нерестилищ.
Специалистами Государственной экологической инспекции в Донецкой области произведен расчет размера ущерба, нанесенного государству, который составляет 883,7 млн гривен.
По информации Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины в результате боевых действий было уничтожено 1 997 500 экземпляров водных биоресурсов, среди которых: белье, карась серебристый, красноперка, линь, лещ, сазан, сом, судак, окунь и другие.
Материалы дела переданы в правоохранительные органы для открытия уголовного производства и последующих репараций.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Трагедия на Киевщине, мужчина потерял часть руки из-за брелока: "Взрослый же человек...."
"Жест доброй воли": глава Росавиации оказался в реанимации после загадочного ЧП
Новое видео "Квартал 95" с Юрием Ткачом разгневало украинцев: "Как раз именно то время для..."
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Ущерб, нанесенный оккупантами Оскольского водохранилища, к сожалению, растут. Напомним, что на прошлой неделе специалисты ДЭИ осуществили расчет ущерба, причиненный водохранилищу, из-за обмеления и нарушения требований законодательства об охране и рациональном использовании вод и воспроизводстве водных ресурсов, что произошло в результате военных действий и повреждения плотины. Ущерб окружающей среде составил более 2,1 млрд гривен.