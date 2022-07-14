Из-за сброса воды на Оскольском водохранилище в нерестовый период, погибло рыбы на сумму более 883,7 млн ​​гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины.



Сброс воды, который произошел при разрушении гидросооружения в весенний нерестовый период в результате враждебных действий оккупантов, повредивших дамбу водохранилища 13 марта 2022 года, означает практически полное исключение нерестового фонда из цикла природного воспроизводства для всех экологических групп.

В результате:

причинен вред водным ресурсам;

разрушена экосистема водохранилища;

уничтожены ценные виды рыб и другие живые водные ресурсы;

уничтожены сотни километров нерестилищ.

Специалистами Государственной экологической инспекции в Донецкой области произведен расчет размера ущерба, нанесенного государству, который составляет 883,7 млн ​​гривен.

По информации Института рыбного хозяйства Национальной академии аграрных наук Украины в результате боевых действий было уничтожено 1 997 500 экземпляров водных биоресурсов, среди которых: белье, карась серебристый, красноперка, линь, лещ, сазан, сом, судак, окунь и другие.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для открытия уголовного производства и последующих репараций.

Ущерб, нанесенный оккупантами Оскольского водохранилища, к сожалению, растут. Напомним, что на прошлой неделе специалисты ДЭИ осуществили расчет ущерба, причиненный водохранилищу, из-за обмеления и нарушения требований законодательства об охране и рациональном использовании вод и воспроизводстве водных ресурсов, что произошло в результате военных действий и повреждения плотины. Ущерб окружающей среде составил более 2,1 млрд гривен.