Об этом она рассказала на канале "Знай.ua" .

"Кабмин хочет создать монополиста, которому передадут леса Украины", - сообщает Екатерина Котенкова .

По ее словам, леса всегда были проблемой в том плане, что за ними велась охота. Теперь, рассказывает журналистка, Кабинет Министров готовится принять решение о создании нового государственного монополиста. В частности, говорится, речь идет о соответствующем проекте постановления, который предусматривает создание государственного унитарного коммерческого предприятия «Леса Украины», в который войдут активы полторы сотен лесхозов, то есть имущество, право и разрешения на использование лесных ресурсов.

«Вместо этого сами лесхозы, которые управляются Гослесагентством, будут ликвидированы как отдельные юридические лица. В дальнейшем новое предприятие будет просто корпоратизировано и получит право передавать леса в аренду до 50 лет», - добавляет Екатерина Котенкова .

Как сообщала Politeka, Уколов рассказал, что будет после того, как Путин уйдет с президентского поста .

Также Politeka писала о том, что Бизяев назвал ключевые вызовы для Украины этой осенью .





