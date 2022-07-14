Основатель ОО «Союз потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко рассказал, что власть работает над отопительным сезоном, чтобы украинцам зимой не было холодно в своих домах.

Об этом он рассказал на канале «My.ua».

«Определенная работа ведется. В первую очередь речь идет о модульных котельных: покупается определенное количество модульных котельных, которые в любое время могут быть завезены в тот или иной город, чтобы поддержать поставки тепла в многоквартирные дома», - сказал Олег Попенко.

По словам эксперта, это позволит оперативно решить проблему с теплом, если российские войска решат уничтожить какую-то отопительную инфраструктуру: это позволит продолжить отопление, пока ведутся ремонтные работы.

«Помимо модульных котельных идет поиск альтернативных источников энергии», – подчеркнул Олег Попенко.

Как отметил эксперт, существуют определенные проблемы в организации этих работ, но одно можно сказать точно – власть работает над вопросом отопительного сезона. По его словам, уже выделены средства на организацию работы над отопительным сезоном.

Как сообщала Politeka, экономист Андрей Новак заявил, что Запад поможет Украине восстановить экономику после войны.

Также Politeka публиковала слова Олега Постернака по поводу Виктории Спартц: То, что она делает, явно ложится в плоскость интересов российской федерации.





