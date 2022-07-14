Телеведущий и боец 1 роты 130 батальона ТРО ЗСУ Сергей Величанский с позывным «Харизмат» рассказал о том, как военные принимают реальность войны.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги» с Максимом Яли.

Как рассказывает гость программы, к войне не готовят никакие занятия и никакие тренировки. Самой сложное, по его мнению, это найти переломный момент и принять себя в новом амплуа, в новой роли, с новыми задачами, перестать жить прошлым, переступить из момента жалости в момент принятия новой реальности. Также телеведущий отмечает, что перестал думать о тех планах, которые были: издательство книжки, запуск онлайн-курса - все это отложилось, потому что он оказался в окопах.

«Есть окопы, есть инструкции и правила, как уберечь себя от обстрелов, как наблюдать, что тебя обстреливает, чем быстрее ты осознаешь, какие обстрелы, как выглядит эта фосфорная бомба над тобой и так далее, потому что тут никакой окоп не поможет, надо очень внимательно следить. Ну и масса вещей в новой реальной. Знания в новой реальности мне были важнее, чем та масса знаний, которая у меня была за 50 лет», - рассказывает Сергей Величанский.

Одними из самых сложных, говорит он, является момент, когда ты лежишь в окопах и слышишь пару прилетов, понимаешь, что сейчас будет корректировка, а потом звучит 10 почти одновременных выходов. То есть, констатирует боец, солдаты часто умирают в уме.

«Я очень много молюсь именно там. Морально ты прощаешься, потому что прилететь может, это лотерея. Прилететь может мгновенно. Единственная молитва – это не получить какие-то увечья и ранения, а чтобы, если будет, то было быстро», - объясняет Сергей Величанский.

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