Заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука рассказал, по каким причинам люди начинают войны и как используют свою свободу.

Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

По словам священнослужителя, на протяжении всей истории человечества в то или иное время на том или ином континенте шли войны. «Из всего известного людям исторического этапа жизни человека на Земле, всего около 10 или чуть больше лет за всю историю человечества на Земле был мир», - отмечает архимандрит Лука.

В общем, рассказывает он, одни причиной войн называют ненависть в крайней степени, другие – жадность. Святые Отцы, подчеркивает священнослужитель, говорили о том, что причина войн – это любая страсть человека, дошедшего до размеров смертельного греха. Следовательно, констатирует он, причиной является греховность человека.

По случаю Священнослужитель ссылается на слова святых Отцов о том, что Бог дал человеку свободу воли и действий, что является большим даром, но важно то, как он это использует. «И вот преступные пользования дарованной Богом свободы в своих греховных стремлениях человек использует для страшной войны», - подчеркивает архимандрит Лука.

Следовательно, констатирует он, то, что было даром, оказалось также и испытанием.

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