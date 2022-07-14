Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Виктория Спартц урожденная украинка, жившая до 14 лет в Черниговской области, но то, что она делает, явно ложится в плоскость интересов российской федерации, кремля и путина, но пока что доказательств этому нет, но на то она и история: этот кейс будет иметь продолжение, и мы многое узнаем», - отметил Олег Постернак.

По словам эксперта, член Палаты представителей США Виктория Спартц пытается сорвать программы помощи Украине. Как он отметил, она пытается выставлять себя единственным экспертом в США по теме Украины и даёт комментарии, которые не соответствуют украинской позиции.

«Достаточно было понять, с какой ненавистью Спартц ответила на украинские запросы об оружии и материальной помощи, что и вызвало такую негативную реакцию в украинском обществе. Тогда она написала письмо Байдену, что в Украине якобы коррупция и непонятно, кто контролирует распределение этой помощи», - подчеркнул Олег Постернак.

Как отметил политолог, таким образом, Спартц пытается паразитировать на теме Украины и пытается всячески сорвать любую помощь нашей стране – её мотив до конца не понятен, но в целом её действия соответствуют интересам кремля.

Как сообщала Politeka, Зеленский и представители ВСУ уточнили слова о деоккупации юга.

Также Politeka сообщала, что Максим Жорин рассказал, когда Украина может вернуться к переговорам.