Общественный деятель Андрей Пелюховский рассказал, как война повлияла на украинцев и как изменила отношение в мире в россии.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

«У людей произошла переоценка ценностей. Люди настолько объединились, что Центр, Запад, Юг, Восток – все слились в едино и все поняли, что это единая украинская нация», - подчеркивает Андрей Пелюховский.

По его словам, сейчас весь мир восхищается мужеством украинского народа и о нем будут ходить еще легенды. В то же время русский, подчеркивает гость программы, воспринимается и в Украине, и мире как бельмо.

«Мы уже в Третьей мировой войне. российский так называемый император возомнил себя не то, что монархом, а каким-то фараоном, а фараон всегда со своими подданными уходит в мир иной. Но, к сожалению, он не в Египте и окружение далеко не хочет уходить в мир иной», - рассуждает Андрей Пелюховский.

Общественный деятель отмечает, что переговорный процесс должен идти о границах 2013 года, а не до 24 февраля. Потому что, объясняет он, простые солдаты, которые на передке, говорят о репарациях, о возмездии. Вообще война, констатирует гость программы, зацепила каждого украинца, кто-то потерял кров, кто-то – самого близкого.

«Они защищали прах своих предков, то есть они защищали генетическую собственность. Но самое главное – они потеряли не мещанские какие-то продукты, я имею в виду дом, машину, они потеряли все, что есть дорогое, – близких», - подчеркивает Андрей Пелюховский.

Как сообщала Politeka, Кочетков заявил, что нам нужно поставить всю страну на военные рельсы.

Также Politeka писала о том, что Бизяев назвал ключевые вызовы для Украины этой осени.





