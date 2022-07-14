Руководительница благотворительного фонда «Разом for Ukraine» Дора Хомяк рассказала, чем занимается их организация и популярна ли сейчас Украина среди американцев.

Об этом она рассказала в программе «Личность» с Сергеем Дойко.

Как вспоминает гостья программы, в 70-80-х годах она должна была объяснять американцам, что такое Украина, сейчас таких проблем не возникает, и само государство популярно, и украинский язык набирает популярность.

«Трудно было найти Украину на карте мира, она была немного закрыта. А теперь все знают, что Украина и демократия – в Европе. И все знают, что украинцы крутые, интересные, инновационные, смелые люди. И язык теперь набирает немного больше популярности», – отмечает Дора Хомяк.

Сейчас их организация, говорит она, занимается содействием развитию более успешной и демократической Украины, в приоритете, конечно, - остановить войну. В частности, отмечает гостья программы, речь идет об образовательных, культурных, экономических проектах, они очень разные, но общая вещь – Украина, они пытаются работать по конкретным вопросам.

«До января этого года у нас было почти 4 тысячи доноров, в большинстве это сбор денег на Facebook или с некоторых событий, было единично, что люди давали, но достаточно мало, некоторые гранты, мы как раз только раскручивались. Это было почти 4 тысячи, а теперь после 24 февраля у нас больше 140 тысяч доноров. Деньги приходят из каждого штата Америки и разных стран мира. Количество одной донации идет от 5 долларов до 1 миллиона», – рассказывает Дора Хомяк.

Как она отмечает, есть целые команды волонтеров, которые все это собирают, оформляют, превращают в доллары, тактическую медицину и передают в правильные руки.

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