Об этом он рассказал в программе Юрия Подорожнего «Мотив».
«Любые вещи, связанные с социологией в тоталитарных или авторитарных государствах, имеют огромный «дизайн эффект» – люди боятся говорить правду. Люди в тоталитарном обществе подвергаются общему психозу, поэтому говорят под влиянием пропаганды, но как только тоталитарный лидер исчезает, люди на какой-то момент начинают говорить то, что думают», - отметил Виктор Уколов.
По словам эксперта, такой же эффект можно было наблюдать и в Ливии: тоталитарного диктатора Муаммара Каддафи расстреляли и таскали его тело по всему Триполи, хотя еще полтора месяца назад его поддержка среди ливийцев вроде бы была 90%. По его мнению, такое же когда-то произойдет и в россии.
«россия обвалится сразу (если путин уйдет, - Ред.) и у них неожиданно исчезнет любое желание удерживать войска в Украине, а торговаться они будут только за одно – чтобы сняли с них санкции», - подчеркнул Виктор Уколов.
По мнению политтехнолога, главное условие для снятия санкций будет выплата репараций Украине за весь нанесенный ущерб нашим городам и людям.
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