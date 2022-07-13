Соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова Геннадий Друзенко рассказал, что ПДМШ получил две машины Pinzgauer Vector 6x6.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Когда я первый раз опубликовал свой призыв приобрести броню, нам все говорили, что это невозможно, что это только для правительства в конце концов или для больших денег. Соответственно, вы видите два Pinzgauer Vector 6x6, которые въехали в Украину абсолютно официально», – говорит Геннадий Друзенко.

Он отмечает, что Константин Гаевский 4 ночи провел на украинско-польской границе, ожидая две подписи от поляков, а в целом машины прибыли по экспортной лицензии со всеми подписями, пересекши всю Европу из Британии. Поэтому он благодарит всех, кто приобщился к приобретению этих машин, в частности, речь идет о United Help Ukraine, американском фонде, который очень целенаправленно работает на то, что принесет наибольший эффект.

«Вот, по существу, мы видим, что две бронированные машины с 7 классом защиты сейчас здесь», - констатирует Геннадий Друзенко.

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