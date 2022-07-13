Журналистка Екатерина Котенкова рассказала о широкомасштабной термомодернизации в Украине и удешевлении коммунальных услуг с учетом принятия закона №6485.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

По словам журналистки, причиной разговоров о том, что коммуналка подешевеет, является широкомасштабная термомодернизация. В частности, сообщает она, Верховная Рада приняла закон №6485, предусматривающий упрощение процедуры утепления многоквартирных домов.

«Говорят, что это существенно сократит расходы на коммуналку. Если разобраться, это так, но если это все правильно сделать. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Желизняк в своем телеграмме. Он утверждает, что закон поддержали очень многие депутаты, 286 нардепов», - отмечает Екатерина Котенкова.

Она рассказывает, что новый закон просто упростит процедуру рассмотрения заявки на частичную компенсацию затрат на работы по улучшению энергоэффективности домов.

«Как отмечает народная депутатка Елена Шуляк, кроме этого внедряются минимальные требования к энергетической эффективности, которые применяются при строительстве новых домов, реконструкции и капремонта, и эти требования будут пересматриваться как минимум раз в 5 лет», - говорит Екатерина Котенкова.

По словам журналистки, закон также предусматривает, что плата при установке общедомового счетчика будет производиться только по этим показаниям с момента его реальной установки.

Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала о запланированных повышениях пенсий в октябре и декабре этого года.

Также Politeka писала, что Бизяев назвал ключевые вызовы для Украины этой осенью.





